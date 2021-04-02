США обещают не оставить Украину с агрессором один на один

Главное: Американский Пентагон поддерживает Украину в вопросе с обострением на Донбассе. О этом сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Детали: Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Глава американского оборонного ведомства заявил о поддержке Украины со стороны США.

Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран пожаловался, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

Со своей стороны Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.

«Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», — заявил по итогам разговора Таран.

В тему: Украина, Россия и баланс сил в Евразии.