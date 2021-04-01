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Новости > Члены СНБО понимают, что за введение санкций потом придется отвечать, - УП

Члены СНБО понимают, что за введение санкций потом придется отвечать, - УП

Автор: «Фраза»
01.04.21 18:25
224
Члены СНБО понимают, что за введение санкций потом придется отвечать, - УП

Члены СНБО понимают, что за введение санкций СНБО потом придется отвечать. Так, главными авторами санкционных списков, которые утверждают на СНБО, являются секретарь СНБО Алексей Данилов и глава СБУ Иван Баканов. Об этом говорится в статье «Украинской правды», сообщает «Перший Незалежний».

«Силовики на СНБО уже прямо спрашивают, что, может, давайте пойдем путем уголовных дел, потому что нас явно заносит, потом придется отвечать. Но Зеленскому нравится Данилов с его санкциями. Хотя это может плохо закончиться», — рассказывает один из членов СНБО.

«Мы между собой уже шутим, что главное не попасть в протокол заседания, чтобы твою фамилию не называли. Потом в суде легче будет откручиваться», — шутит другой участник последних заседаний Совбеза.

Автор материала отмечает, что именно Данилов первым предложил введение санкций против «неугодных» оппозиционных политиков и ряда компаний.

«В начале 2021 года, когда Зеленский готовился ко второй годовщине избрания, у него появился неожиданный союзник... Имя этого союзника Алексей Данилов. Именно он сумел убедить президента, что санкционные удары позволят сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это быстро, достаточно эффективно и чрезвычайно эффектно», — говорится в статье.

«Данилов сам все эти истории собирает. Он ходит между всеми структурами, собирает разные темы, а потом приносит Зеленскому это в виде пакетов санкций. Вова давно искал, как это все делать: возвращать лицензии на недра, щемить „русских“. И Данилов со своими идеями вовремя зашел», — рассказывает один из приближенных к президенту членов Зе!команды.

В то же время, отмечает автор статьи, среди членов СНБО, и не только у спикера Дмитрия Разумкова, бурная активность Данилова вызывает все больше опасений.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. 26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Кроме того санкции введены против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также члена политсовета партии Тараса Козака.

3 марта Верховный суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением СНБО. В настоящее время производство открыто по трем искам от компаний ООО «Новини 24 години» (NewsOne), ООО «Лидер-ТВ» и ООО «Новий формат ТВ» (телеканал «112 Украина»).

Кроме того, Верховный суд потребовал от СНБО, ОП и СБУ предоставить доказательства для применения санкций. Об этом говорится в решении Верховного суда об удовлетворении ходатайства компании Evirer LTD об истребовании всех документов, которые послужили основанием для введения санкций против компании.

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