Локдаун в Киеве могут продлить

Главное: В Киеве могут продлить локдаун после 16 апреля. Ситуация в столичных больницах остается крайне тяжелой.

Детали: В Киевской городской государственной администрации не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля. При этом столичная власть все же надеется, что карантин удастся ослабить. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский в эфире «Громадського радио».

«Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений», — заявил он.

В КГГА отметили, что такой карантин сейчас необходим, несмотря на негативное влияние его на экономику и бизнес. Ситуация в столичных больницах сейчас сложная.

«Подобные решения — по усилению карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему», — пояснил Мондриевский.

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.