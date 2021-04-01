Ученые выяснили, почему возникают новые волны коронавируса

Главное: Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса. Вирус постоянно меняется и его мутация приводит к высокому уровню передаваемости, что провоцирует новые волны пандемии.

Детали: Ученые из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе определили пути возникновения новых волн коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в научном журнале Scietific Reports.

Как известно Sars-Cov-2 имеет 15 постоянно мутирующих генов, которые кроме стремительно развития, становятся более передаваемыми.

«В связи с этим, возникают новые волны, которые не остановятся, пока коронавирус будет проявляться в новых вариантах», — отмечает руководитель исследования Барт Веймер.

Генетики собрали и проанализировали данные 150 штаммов Sars-Cov-2 в странах Азии, начиная с 1 марта прошлого года, и объединили всю полученную информацию в метрику генетической изменчивости патогена, которую назвали GENI.

Анализ показал, что вспышки распространения коронавируса в нескольких странах удалось приостановить введением карантинных ограничений, которые снижали риск передачи вируса.

Таким образом, эксперты надеются, что разработанный ими новый подход к изучению путев передачи и развития коронавирусной инфекции, поможет прогнозировать вероятные вспышки COVID-19.

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