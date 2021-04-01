Дроздова: Западная пресса возмущена действиями Зеленского по запрету телеканалов и санкциям против Медведчука

В западных СМИ пишут, что настоящая причина запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также санкций против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком — это падение рейтинга власти во главе с Зеленским. Об этом в эфире канала «Стоп цензура» заявила медиа-эксперт Лариса Дроздова, сообщает ForUm.

«Сейчас шум в западной прессе не утихает — СМИ продолжают обсуждать эти незаконные санкции против трех каналов NewsOne, 112 и ZIK. Это такие известные издания, сайты и информационные порталы как Reuters, Der Freitag, которое в своей недавней статье „Укрепление авторитаризма“ прямо называет господина Зеленского человеком, который закрыл четыре канала», — сообщила эксперт.

Как отметила Дроздова, ряд западных СМИ прямо пишут, что запрет телеканалов является недемократическим, а санкции против Медведчука — незаконными.

«Это связано, как говорят западные издания, с падением рейтинга самого Зеленского. И, как пишет Der Freitag, — это немецкое издание очень известное — о том, что санкции против Медведчука тоже являются незаконными. И это все вызвано тем, что падает рейтинг самого Зеленского, люди не доверяют ему как политику», — подчеркнула эксперт.

«Всемирный социалистический сайт тоже написал, что недемократическим путем были закрыты эти каналы. Бывший посол США в Украине Джон Хербст тоже говорит о том, что Зеленский идет недемократическим путем и это прямое наступление на свободу слова», — констатировала эксперт.

По словам Дроздовой, многие западные СМИ возмущаются незаконным запретом телеканалов.

«Западная пресса также возмущена действиями господина Зеленского по закрытию каналов», — уточнила эксперт.

«И, естественно, люди у нас не слепые, они прекрасно понимают, что происходит в стране. И если нам обещают снижение тарифов, а потом люди выходят на тарифный майдан, то это тоже происходит не просто так», — привела пример она.

Дроздова напомнила, что Верховная Рада принимала закон о продаже земли «под покровом ночи», и процитировала издание Der Freitag, которое считает, что власть во главе с Зеленским начала репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, потому что они не дают распродавать украинскую землю.

«Польский Центр Восточных исследований повторяет то, что сообщали другие издания западные — санкции против Медведчука объявили только потому, что он выступал против дерибана земли. И что санкции против Медведчука были применены в угоду западным компаниям, которые хотят эту землю у нас перекупить», — заключила медиа-эксперт Лариса Дроздова.