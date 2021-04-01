Киевлянам объяснили, как будет работать метро с 5 апреля

Главное: С 5 апреля столичное метро будет работать с ограничениями. При этом график работы не изменится.

Детали: С 5 апреля метро в Киеве будет работать с ограничениями в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. В частности, в метро будут пускать только по специальным пропускам. Об этом заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, что касается графика работы, то метро будет функционировать в обычном режиме. То есть станции будут открываться и закрываться по нынешнему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.

«У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска», — отметила Макогон.

При этом, по ее словам, проезд по специальным пропускам не означает, что он будет бесплатным.

«Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты — банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card», — добавила Макогон.

Она также подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.