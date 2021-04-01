Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киевлянам объяснили, как будет работать метро с 5 апреля

Киевлянам объяснили, как будет работать метро с 5 апреля

Александр Панько
01.04.21 12:41
737
Киевлянам объяснили, как будет работать метро с 5 апреля

Главное: С 5 апреля столичное метро будет работать с ограничениями. При этом график работы не изменится.

Детали: С 5 апреля метро в Киеве будет работать с ограничениями в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. В частности, в метро будут пускать только по специальным пропускам. Об этом заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, что касается графика работы, то метро будет функционировать в обычном режиме. То есть станции будут открываться и закрываться по нынешнему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.

«У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска», — отметила Макогон.

При этом, по ее словам, проезд по специальным пропускам не означает, что он будет бесплатным.

«Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты — банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card», — добавила Макогон.

Она также подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.

Тэги: Киев, общество, метрополитен, метро, карантин, локдаун

Комментарии

Статьи

31.03.21 09:20

Священный монстр с Институтской

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.04.21 08:04

Сборная Украины: три очка вместо шести

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почем будет газ для населения с 1 апреля и почему обещанное снижение ценника отменяется
01.04.21 12:12

Почем будет газ для населения с 1 апреля и почему обещанное снижение ценника отменяется

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.04.21 14:42

87-й округ: власть Зеленского все больше похожа на власть Януковича, — Цыбулько
01.04.21 14:24

Разумков считает, что санкции СНБО не соответствуют украинскому законодательству
01.04.21 14:19

Дроздова: Западная пресса возмущена действиями Зеленского по запрету телеканалов и санкциям против Медведчука
01.04.21 13:39

Андрусив: СНБО выполняет роль «ширмы» для Зеленского
01.04.21 13:33

В Киеве искали взрывчатку во всех больницах
01.04.21 12:41

Киевлянам объяснили, как будет работать метро с 5 апреля
01.04.21 12:01

В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
01.04.21 11:49

На Харьковщине на территории лицея найден повешенным учитель физкультуры
01.04.21 11:37

Safe Analytics назвала «расследование лейтенанта Мутя» фейком, — СМИ
01.04.21 11:32

Стало известно, где киевские водители могут «погонять» от души
01.04.21 12:41

Киевлянам объяснили, как будет работать метро с 5 апреля
01.04.21 09:00

В Украине зафиксирован резкий всплеск COVID-19
01.04.21 00:19

Сборная Украины опозорилась в матче с Казахстаном в отборе на ЧМ
31.03.21 20:05

В Киеве могут ввести комендантский час
31.03.21 19:00

Главные новости за 31 марта 2021 года
31.03.21 17:16

В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
31.03.21 16:22

Киев ужесточает локдаун: закрываются школы и садики, транспорт – по спецпропускам
31.03.21 15:36

В Минздраве дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине
31.03.21 13:26

В Киеве могут усилить карантин уже в эту пятницу
31.03.21 11:22

Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
26.03.21 09:51

В двух районах Киева введен карантин из-за бешенства
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
30.03.21 09:20

Киев готовится к закрытию садиков, школ и остановке транспорта
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
28.03.21 12:28

Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной
28.03.21 08:57

Следующим премьером Великобритании может стать индус
27.03.21 18:17

Власть продолжает раскручивать маховик политических репрессий – Василий Нимченко
29.03.21 11:48

Красная COVID-зона в Украине пополнилась еще одной областью
29.03.21 07:18

Британские ученые узнали о COVID-19 кое-что странное и любопытное
28.03.21 15:50

Украинцев предупредили о подорожании важного продукта
Фото и Видео
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок
Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
Грете Тунберг установили бронзовый памятник
Грете Тунберг установили бронзовый памятник
Стала известна судьба одесской Юморины
Стала известна судьба одесской Юморины
В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании
Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.