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Новости > Британцы поведали о небывалой пользе популярного напитка

Британцы поведали о небывалой пользе популярного напитка

Агата Кловская
02.04.21 06:42
1131
Британцы поведали о небывалой пользе популярного напитка

Главное: Ученые рассказали о пользе какао. Напиток защищает сердце.

Детали: Стало известно о пользе какао. О ней информируют исследователи университета Бирмингема (Великобритания).

Ученые говорят, что регулярное употребление напитка защищает сердце от негативных последствий стресса.

Сообщается следующее: «Содержащиеся в бобовых флаваноиды (группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона) положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения».

Исследователи отмечают: «Употребление какао может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов».

Какао советуют пить ежедневно.

По словам британцев, флаваноиды также содержатся в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

В тему: Американцы поведали о небывалой пользе орехов.

Тэги: ученые, здоровье, мир, стресс, сердце, какао

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