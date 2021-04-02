Британцы поведали о небывалой пользе популярного напитка

Главное: Ученые рассказали о пользе какао. Напиток защищает сердце.
Детали: Стало известно о пользе какао. О ней информируют исследователи университета Бирмингема (Великобритания).
Ученые говорят, что регулярное употребление напитка защищает сердце от негативных последствий стресса.
Сообщается следующее: «Содержащиеся в бобовых флаваноиды (группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона) положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения».
Исследователи отмечают: «Употребление какао может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов».
Какао советуют пить ежедневно.
По словам британцев, флаваноиды также содержатся в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.
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