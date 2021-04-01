Стало известно, где киевские водители могут «погонять» от души

Главное: Появился список столичных дорог, где можно ездить со скоростью до 80 километров в час. Разрешено это до 1 ноября.

Детали: В КГГА опубликовали список дорог, где можно ездить со скоростью до 80 километров в час. Отмечается, что это разрешено с 1 апреля до 1 ноября.

Также сообщается, что повышение скоростного режима на них связано с «общественным резонансом».

Это следующие участки:

- улица Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

- улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до улицы Электриков);

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

- улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Северного моста);

- проспект Николая Бажана (от Северного моста до Харьковской площади);

- Надднепрянское шоссе.

В тему: В Украине заработали обновленные правила дорожного движения.