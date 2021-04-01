Стало известно, где киевские водители могут «погонять» от души

Главное: Появился список столичных дорог, где можно ездить со скоростью до 80 километров в час. Разрешено это до 1 ноября.
Детали: В КГГА опубликовали список дорог, где можно ездить со скоростью до 80 километров в час. Отмечается, что это разрешено с 1 апреля до 1 ноября.
Также сообщается, что повышение скоростного режима на них связано с «общественным резонансом».
Это следующие участки:
- улица Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Северного моста);
- проспект Николая Бажана (от Северного моста до Харьковской площади);
- Надднепрянское шоссе.
В тему: В Украине заработали обновленные правила дорожного движения.