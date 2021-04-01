Эксперты высчитали, какое место займет сборная Украины в отборочной группе на чемпионат мира в Катаре

Главное: Эксперты оценили шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Нашей команде отдают второе место в группе.

Детали: У сборной Украины, сыгравшей три стартовых матча отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре вничью со счетом 1-1, небольшие шансы, чтобы стать первой группе. К таким выводам пришли эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Специалисты считают, что нашу группу без проблем выиграет Франция: ставки на это принимаются как 1,07 к 1.

В то же время украинцам отводят второе итоговое место (10 к 1), которое не гарантирует попадание на чемпионат мира.

На Боснию ставят 21 к 1, на Финляндию – 34 к 1, а на Казахстан – 501 к 1.

В тему: Анализ расклада для сборной Украины в группе.