В Украине зафиксирован резкий всплеск COVID-19

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стал еще 421 человек. Выявлено 17 569 случаев заражения.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Данные на четверг, 1 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявили еще 17 569 случаев заразы. Среди заболевших 813 детей и 486 медработников. При этом госпитализировали 5 160 людей, а выздоровели 9 602 больных.

Проведено 132 759 тестов: методом ПЦР – 59 803, методом ИФА – 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 680.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 150), а также Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.

Жертвами COVID-19 стал еще 421 человек. Увы, это новый антирекорд. С начала пандемии болезнь унесла уже 33 246 жизней.

За все время заболели 1 691 737 людей, а выздоровели 1 323 083 больных.

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