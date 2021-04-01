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Новости > Украинцев призывают активнее вакцинироваться от коронавируса

Украинцев призывают активнее вакцинироваться от коронавируса

Агата Кловская
01.04.21 10:49
399
Украинцев призывают активнее вакцинироваться от коронавируса

Главное: По словам главного санитарного врача Украины Викторя Ляшко, второй дозы вакцины от коронавируса хватит всем гражданам. Очередная партия COVID-препарата позволит увеличить количество инъекций в сутки.

Детали: Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев прививаться от коронавируса. Он обратился к пенсионерам с просьбой связаться с семейным врачом и сделать инъекцию. Об этом сообщает ТСН.

«Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь», — сказал главный санитарный врач.

Он отметил, что в Украине ожидается очередная партия препарата от COVID-19, а это позволит увеличить количество инъекций в сутки.

Ляшко пообещал вакцинировать украинцев и в выходные дни. При этом он заверил, что второй дозы препарата хватит всем гражданам.

«Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca. Это — как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет, и будет сделана вторая прививка», — сказал Ляшко.

В тему: В Минздраве дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине

Тэги: общество, вакцина, вакцинация, Виктор Ляшко, новости Украины

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