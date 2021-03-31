Главное: Комендантский час могут ввести в Киеве. Парламентарии якобы хотят рассмотреть данный вопрос в ближайшее время.

Детали: В Киеве могут ввести комендантский час. Как пишет «Сегодня», такое решение якобы планирует проголосовать Верховная Рада уже во вторник, 6 апреля.

Отмечается, что столь жесткие ограничения связаны с «критической ситуацией» с COVID-19 в украинской столице.

Ссылаясь на свои источники в МВД, издание сообщает, что планируют запретить передвижение по Киеву после 22-00.

Информируется, что вероятность принятия столь сурового решения оценивается как высокая.

Парламентский же источник журналистов сообщает: «Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения».

Кроме этого в публикации сказано, что в МВД не исключают и не подтверждают возможность введения комендантского часа.

Спикер ведомства Артем Шевченко сказал: «Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство».

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.