Киев ужесточает локдаун: закрываются школы и садики, транспорт — по спецпропускам

Главное: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.

Детали: Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом с 5 апреля в Киеве ужесточат локдаун. По словам столичного головы Виталия Кличко, если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы.

Он отметил, что тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет. Более того, наблюдается тенденция к коллапсу медицинской системы.

«Киев все-таки введет более жесткие ограничения. У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей ежедневно. С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады», — заявил Кличко.

Он добавил, что общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются. Кроме того, он призвал правоохранителей контролировать соблюдение карантинных ограничений.

Также с 5 апреля в столице вводятся специальные пропуска для пассажиров общественного транспорта. Новые ограничения касаются и метро. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.

По его словам, алгоритм выдачи спецпропусков будет таким, как и в прошлый раз.

«Весь общественный транспорт — и наземный и метро — будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры», — заявил Кличко.

Мэр призвал руководителей предприятий отправить работников на дистанционную работу или предоставить отпуск.

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