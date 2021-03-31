Во Львовской области из-за ДТП произошло экологическое ЧП

Главное: Экологическое ЧП произошло во Львовской области. Химические вещества попали в воду.

Детали: Поздно вечером вторника, 30 марта, возле села Козева (Львовская область) произошло экологическое ЧП. Об этом передает ГСЧС.

Информируется, что тут водитель грузового автомобиля Renault 430 с цистерной на 23 тонны, в которой перевозили битумную эмульсию, не справился с управлением, после чего съехал в кювет и перевернулся.

Спасатели сообщают, что водителя с травмами средней степени тяжести госпитализировано в Сколевскую центральную районную больницу.

В информации сказано: «В результате ДТП через горловину цистерны произошла утечка битумной эмульсии в ручей».

Уже известно, что для недопущения попадания эмульсии по ручью в реку Орява спасатели с помощью мешков с песком провели работы по созданию искусственного насыпи.

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