В Минздраве дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине

Главное: В ближайшие пару недель в Украине будет увеличиваться число новых случаев коронавируса. Такой прогноз дали в Министерстве здравоохранения.

Детали: В Украине будет ухудшаться COVID-статистика. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время заседания правительства.

По его словам, ситуация в стране остается напряженной. Он прогнозирует рост случаев в ближайшие одну-две недели.

«Прогнозируем рост числа больных, как следствие числа госпитализаций, в ближайшие одну-две недели», — сообщил Степанов.

За минувшие сутки обнаружили 11226 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях. В Одесской области и в Киеве за сутки заболели более 1 тысячи человек.

В тему: Национальная академия наук Украины представила новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Ученые спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19.