Со следующей недели всю Украину вновь накроют проливные дожди

Главное: Погода в начале следующей недели не порадует украинцев. По всей стране ожидаются дожди.

Детали: С понедельник, 5 апреля, погода в Украине окончательно испортится. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что всю территорию страны накроют проливные дожди.

В большей части регионов днем будет 5-10 тепла, а ночью плюс 2-5.

Комфортная погода сохранится лишь в южных областях и в Крыму: днем плюс 15-19, а ночью 5-11 тепла.

В Киеве будут идти дожди: днем прогнозируют 9-11 тепла, а ночью плюс 3-5.

Карта погоды:

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