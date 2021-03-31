Pfizer проведет испытание «сухой» вакцины от коронавируса

Главное: Компании Pfizer и BioNTech протестируют «сухую» версию вакцины от коронавируса. Исследование продлится около двух месяцев.

Детали: В апреле компании Pfizer и BioNTech планируют время начать тестирование «сухой» версии вакцины от COVID-19. Если ее эффективность будет доказана, это облегчит хранение и доставку препарата. Об этом сообщает marketwatch.com.

В исследовании примут участие 1100 человек, оно продлится около двух месяцев.

В случае успеха новый состав может быть готов к использованию к началу следующего года, заявили в Pfizer.

В тему: В ближайшее время в рамках механизма COVAX Украина должна получить 117000 доз вакцины компании Pfizer. Еще миллион доз должен поступить в Украину до июля.