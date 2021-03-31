Главные новости за 31 марта 2021 года

- Жертвами коронавируса в Украине стали 407 человек. Заразились еще 11 226 людей.

- В ближайшее время в рамках механизма COVAX Украина должна получить 117000 доз вакцины компании Pfizer. Еще миллион доз должен поступить в Украину до июля.

- В выходные погода в Украине испортится. Похолодает и пойдут дожди.

- Курс гривны растет. Доллар и евро падают в цене.

- Киев готовится к отключению отопления. Начнут это делать 5 апреля.

- В штате Нью-Йорке разрешили курить марихуану. Решение приняли обе палаты законодательного собрания.