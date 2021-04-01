Стало известно, когда представят операционную систему iOS 15

Главное: Apple готовится к презентации операционной системы iOS 15. Это произойдет уже в июне.

Детали: Компания Apple обещает вскоре представить операционную систему iOS 15. Обещают сделать это в июне.

Ожидается, что это произойдет в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате онлайн 7-11 числа.

Сам же релиз произойдет уже осенью.

Кроме этого пользователям обещают презентовать новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

О том, какой будет операционная система, в Apple пока ничего не говорят.

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