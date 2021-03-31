Кличко анонсировал отключение отопления

Главное: Киев готовится к отключению отопления. Начнут это делать 5 апреля.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко поведал, когда в украинской столице начнут отключать отопление. Об этом он рассказал на брифинге в среду, 31 марта.

Градоначальник сообщил, что процесс начнется уже в понедельник, 5 апреля.

Виталий Кличко сказал: «Город начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу требуется около пяти дней».

Уточняется, что синоптики прогнозируют среднесуточную температуру воздуха в Киеве выше восьми градусов тепла.

Мэр добавил: «Социальные объекты – больницы, детские сады и школы – пока будут получать тепло. Отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений».

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