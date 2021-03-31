В Великобритании придумали, как отучить заключенных пить

Главное: В Великобритании нашли решение проблемы употребления алкоголя среди заключенных. В этом помогут специальные браслеты.

Детали: В Великобритании разворачивается необычная программа по запрету алкоголя среди заключенных. Об этом уже подтвердили в правительстве.

Так, в Англии введут специальный электронные браслеты, которые будут определять у зэков уровень алкоголя в крови. Их нужно будет носить во время испытательного срока, если преступления связаны с употреблением спиртного.

Уточняется, что законодательство предполагает возможность запрета на употребление алкоголя в течение четырех месяцев после выхода из места заключения.

Сейчас подобная новинка тестируется в Уэльсе. Уверяется, что многие заключенные действительно бросили пить.

Правоохранители предупреждают: «Нарушителям запрета на употребления алкоголя грозят штрафы и дальнейшие приговоры суда. Такие браслеты помогают предотвратить дальнейшие преступления».

Информируется также, что система будет отличать алкоголь от других спиртосодержащих жидкостей, например одеколонов или антисептиков.

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