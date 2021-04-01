В США в изнасиловании обвинили… маленького мальчика

Главное: В США семилетнего мальчика обвиняют в изнасиловании. Инцидент произошел в Нью-Йорке.

Детали: В штате Нью-Йорк начался резонансный процесс. О нем поведала местная полиция.

Известно, что тут семилетнего мальчика обвиняют в изнасиловании, которое случилось на День благодарения – 26 ноября прошлого года.

Копы не разглашают подробности, но признают, что ребенку уже предъявили обвинение – произошло это еще 23 марта.

Уточняется, что это изнасилование третьей степени.

Дело против мальчика будет рассматривать суд по семейным делам.

В тему: Жители Нью-Йорка теперь могут законно курить марихуану.