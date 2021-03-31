Оскар-2021 может пройти в трех странах мира

Главное: Оскар-2021 может выйти за пределы США. Его хотят провести в Лондоне и Париже.

Детали: Киношная премия «Оскар» в 2021 году может выйти за пределы США. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Ожидается, что двумя новыми площадками станут Лондон и Париж.

Ранее организаторы премии объявили об очном формате мероприятия в Лос-Анджелес.

Популярный журнал пишет, что номинанты премии, которые приедут в США, должны будут пройти десятидневный карантин, срок которого может быть сокращен при соблюдении ряда условий.

Отмечается: «Дополнительные расходы участников, связанные с самоизоляцией по прибытии в США, возьмут на себя партнеры Оскара».

Также стало известно, что номинанты не будут одновременно находиться в основном зале – их разделят на группы.

В публикации говорится: «Будет предусмотрена красная дорожка, но не в традиционном виде. Участники будут обязаны носить маски».

Победителей назовут 25 апреля в театре Dolby.

В тему: Назван главный фаворит премии Оскар в 2021 году.