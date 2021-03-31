Стало известно, почему люди болеют коронавирусом после вакцинации

Главное: Человек, получивший вакцину от коронавируса, все еще может подхватить болячку. По словам экс-главы санэпидслужбы Украины Святослава Протаса, все дело в том, что в стране не проводят исследования на наличие антител и ПЦР-тестирование.

Детали: Многие люди, которые сейчас вакцинируются, заболевают коронавирусом, потому что в стране не проводят исследования на наличие антител и ПЦР-тестирование. Об этом рассказал бывший глава санэпидслужбы Украины Святослав Протас, сообщает «Голос».

«Вакцинация, которая проходит в Украине, уже никак не повлияет на нынешнюю волну коронавируса. Нужно готовиться к осени. Для этого нужно понимать, сколько людей в стране переболело. Этой статистики нет, потому что у нас провалена система эпиднадзора и мониторинга. То есть у нас, на сегодняшний день, нет данных о количестве переболевших. Хотя мы помним, что в лабораториях был завал, и они физически не успевали проводить тестирование. Поэтому в Минздраве разрешили семейным врачам самостоятельно ставить или снимать диагноз COVID-19, без любых лабораторных исследований», — сказал Протас.

Тем самым, по его словам, в стране усложнили ситуацию со статистикой, и теперь нет четкого понимания, какое количество граждан переболело коронавирусом.

«Поэтому много людей, которые сейчас вакцинируются, заболевают коронавирусом. Все потому что в стране не проводят исследования на наличие антител и ПЦР-тестирование. Мы знаем, что инфекционная болезнь предусматривает продромальный период, он начинается после инкубационного периода. Человек выделяет возбудитель, но у него еще нет клинических проявлений. Кроме того, около 70% людей бессимптомно болеют коронавирусом. Поэтому человек, которому без ПЦР-теста сделали вакцинацию, может уже болеть COVID-19. В итоге у него резко увеличиваются шансы перенести коронавирус в тяжелой форме. У больного уже есть свой вирус в организме, а ему добавляют еще дополнительный антиген. Поэтому иммунная реакция организма будет более сильной и поэтому заболевание может протекать тяжелее», — резюмировал Протас.

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