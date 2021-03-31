Жители Нью-Йорка теперь могут законно курить марихуану

Главное: В штате Нью-Йорке разрешили курить марихуану. Решение приняли обе палаты законодательного собрания.

Детали: В штате Нью-Йорк теперь можно легально курить марихуану. Решение о ее легализации проголосовали обе палаты законодательного собрания, пишет Axios.

Принятый закон легализует употребление «травки» в рекреационных целях, а также снимает судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с ее употреблением.

Губернатор Эндрю Куомо заверил, что вскоре подпишет документ.

Нью-Йорк стал уже пятнадцатым американским штатом, где разрешили курить марихуану не только в медицинских целях.

Ранее данное решение поддержали около 70% жителей штата.

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