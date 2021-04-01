Главное: В YouTube могут скрыть дизлайки. Связано это с участившейся «травлей».

Детали: Видео-сервис YouTube готовится пойти на революционный шаг. Об этом поведали в компании, опубликовав информацию в «Твиттере».

Отмечается, что в ближайшем будущем будут частично отменены дизлайки.

Сейчас проходит тестирование нового дизайна интерфейса, где будет скрыт их счетчик.

Сообщается, что это коснется отдельных пользователей.

Дело в том, говорят в YouTube, что участились кампании «травли», когда конкретному видео «накручивают» дизлайки.

Информируется: «Создатели роликов по-прежнему смогут видеть точное количество оценок. Пользователи также будут иметь возможность ставить лайки и дизлайки».

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