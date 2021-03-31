В Украине установлен новый антирекорд смертности от COVID-19

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали 407 человек. Заразились еще 11 226 людей.

Детали: COVID-19 в Украине установил новый антирекорд смертности. Данные на среду, 31 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Выявили 11 226 случаев заразы. Известно, что заболели 491 ребенок и 335 медработников. Пришлось госпитализировать 5 558 больных, а выздоровели 6 405 людей.

Проведено 139 224 тестов: методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 100), а также Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Жертвами коронавируса стали 407 человек. За все время скончались 32 825 людей.

С начала пандемии заболели 1 674 168 людей, а выздоровели 1 313 481 человек.

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