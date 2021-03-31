В Минздраве рассказали, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса до конца года

Главное: До конца года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 60% взрослого населения. В планах — вакцинировать до 5 млн граждан в месяц.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл планы министерства по вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом речь шла в эфире одного из телеканалов.

До конца года планируют вакцинировать от COVID-19 по меньшей мере 60% взрослого населения страны.

По словам министра, выполнение этого плана зависит от того, будет ли в Украине достаточное количество доз вакцин от коронавируса.

«До конца года мы должны вакцинировать по меньшей мере 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас не будут подводить страны, то есть будут выполнять контракт. Следовательно, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц», — сказал он.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня в регионах Украины открыто более 11 тысяч кабинетов прививания.

В тему: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Правда, для этого нужно, чтобы были выполнены все запланированные поставки вакцины.