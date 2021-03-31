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Новости > Ученые рассказали, когда в Украине ждать третью волну коронавируса

Ученые рассказали, когда в Украине ждать третью волну коронавируса

Агата Кловская
31.03.21 09:32
615
Ученые рассказали, когда в Украине ждать третью волну коронавируса

Главное: Пик третьей волны коронавируса в Украине нужно ожидать в течение одной-двух недель. А на реальное улучшение ситуации с COVID-19 можно надеяться не раньше, чем через 3-4 недели.

Детали: Национальная академия наук Украины представила новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Ученые спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19. Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Как отмечают ученые, на протяжении последней недели в Украине наблюдается существенное снижение темпов роста количества новых случаев коронавируса.

«Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем было прогнозируемо. Три дня подряд число новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого», — рассказали в НАН.

Ученые прогнозируют, что при такой динамике пик третьей волны коронавируса в Украине нужно ожидать в течение одной-двух недель, а на реальное улучшение ситуации с COVID-19 можно надеяться не раньше, чем через 3-4 недели.

«Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель», — заявили в НАН.

В тему: По прогнозам медиков, коронавирус в Украине задержится надолго. Более того, они дальше продолжит мутировать.

Тэги: Украина, общество, Национальная академия наук Украины, новости Украины, коронавирус

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