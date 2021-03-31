Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > The Washington Post: Вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Медведчуком

The Washington Post: Вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Медведчуком

Автор: «Фраза»
30.03.21 22:46
224
The Washington Post: Вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Медведчуком

«Байден дал понять, что хочет, чтобы украинцы предприняли основательные политические и экономические реформы — сигнал, который звучал при администрации Обамы, когда Байден, как вице-президент, „отвечал“ за Украину... Но Зеленский, 43-летний бывший комик, достиг только незначительного прогресса в борьбе с олигархами после избрания президентом два года назад», ‒ пишет The Washington Post, сообщает «112 Украина».

По мнению издания, именно от того, способен ли президент Владимир Зеленский освободить политическую систему страны от доминирования олигархов, может зависеть «тональность» его отношений с администрацией Байдена.

«Но в течение более чем двух месяцев деятельности новой администрации США Байден и Зеленский до сих пор не поговорили напрямую. И этот вопрос все больше беспокоит украинских чиновников», ‒ констатирует The Washington Post.

Да и сотрудничество с МВФ под вопросом, отмечает газета.

«Вопрос предоставления кредита в размере $5 млрд от Международного валютного фонда находится „на паузе“, пока украинцы пытаются убедить чиновников МВФ, что серьезно относятся к борьбе с коррупцией», ‒ пишет The Washington Post.

Фактически в статье признается, что вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и пока ничем другим не подкрепленным обещаниям продолжить деолигархизацию страны.

«Украинские власти по крайней мере усилили свою риторику, заявив, что „эпоха олигархов“ подошла к концу. 19 февраля были заморожены активы Виктора Медведчука... В рамках санкций против Медведчука в Украине также было заблокировано вещание трех телеканалов, ‒ пишет The Washington Post. ‒ Медведчук является лидером крупнейшей оппозиционной партии Украины — „Оппозиционной платформы — За жизнь“, которая выступает за налаживание связей с Россией».

И далее издание цитирует самого Медведчука. «Это все результат оппозиционной деятельности моей партии и моей позиции как оппонента Зеленского, — заявил оппозиционный политик. ‒ Поэтому они начали грязную борьбу против меня, моей партии и членов моей семьи».

Автор статьи пишет, что «власть олигархов в Украине глубоко укоренилась в таких сферах, как энергетика, горная промышленность и СМИ, что дает группе миллиардеров карт-бланш в формировании политических и стратегических решений». И допускает, что «позиция в отношении Коломойского также может оказаться самым важным тестом для Зеленского, который как комик показал себя именно на телеканале Коломойского, — доказать его „добрые намерения“ против олигархов».

Однако никаких других примеров реальной борьбы с олигархами, кроме наступления на Медведчука и обещаний украинского президента вкупе с генеральным прокурором ослабить влияние богачей на страну, издание так и не приводит.

Тэги:

Комментарии

Статьи

26.03.21 09:32

Атака клонов: американская автоматическая винтовка М16

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.03.21 11:00

Украинская земля: содрать кожу, продать и изнасиловать

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Шокирующая исповедь о практиках медитации
30.03.21 21:50

Шокирующая исповедь о практиках медитации

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.03.21 00:01

Ученые заявили, что изобрели средство от старения
30.03.21 22:46

The Washington Post: Вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Медведчуком
30.03.21 22:09

Юрист: Указ Зеленского о запрете телеканалов нарушает законы Украины и ряд международных конвенций
30.03.21 20:46

Стало известно, кто продает больше всего смартфонов в мире
30.03.21 20:26

Названа опасность злоупотребления холодными напитками
30.03.21 18:57

Главные новости за 30 марта 2021 года
30.03.21 17:45

В Киево-Печерской лавре ученые и богословы искали пути преодоления церковного кризиса в Мировом Православии
30.03.21 16:49

В Украине пересчитали все газеты
30.03.21 16:16

Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля
30.03.21 15:44

В Одессе школьница выбросилась с седьмого этажа
30.03.21 18:57

Главные новости за 30 марта 2021 года
30.03.21 16:16

Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля
30.03.21 14:29

Медики дали неутешительный прогноз по «живучести» коронавируса в Украине
30.03.21 11:24

В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
30.03.21 10:48

В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
30.03.21 10:19

Украинцев пугают новыми эпидемиями
30.03.21 09:35

Киев стал эпицентром COVID-19 в Украине
30.03.21 09:20

Киев готовится к закрытию садиков, школ и остановке транспорта
29.03.21 20:30

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве серьезно зашкаливает
29.03.21 19:00

Главные новости за 29 марта 2021 года
26.03.21 09:51

В двух районах Киева введен карантин из-за бешенства
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
30.03.21 09:20

Киев готовится к закрытию садиков, школ и остановке транспорта
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
28.03.21 08:57

Следующим премьером Великобритании может стать индус
28.03.21 12:28

Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной
27.03.21 18:17

Власть продолжает раскручивать маховик политических репрессий – Василий Нимченко
29.03.21 07:18

Британские ученые узнали о COVID-19 кое-что странное и любопытное
29.03.21 11:48

Красная COVID-зона в Украине пополнилась еще одной областью
27.03.21 15:45

Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм
Фото и Видео
Стала известна судьба одесской Юморины
Стала известна судьба одесской Юморины
Стала известна судьба одесской Юморины
Стала известна судьба одесской Юморины
В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании
Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании
Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского
Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского
Сын российского миллиардера круто опозорился в дебютной гонке Формулы-1
Сын российского миллиардера круто опозорился в дебютной гонке Формулы-1
Под Запорожьем с рельсов сошел поезд «Интерсити»
Под Запорожьем с рельсов сошел поезд «Интерсити»
Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
fraza.com
Новости блогосферы
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.