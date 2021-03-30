Юрист: Указ Зеленского о запрете телеканалов нарушает законы Украины и ряд международных конвенций

Указы президента Владимира Зеленского о запрете телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и о санкциях против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука противоречат не только Конституции и законам Украины. Указ о запрете телеканалов также противоречит международному праву. Об этом в колонке для издания «Капитал» написала юрист Катерина Стриженова, пишет Форум.

«Мы наблюдаем и нарушение Закона Украины „О телевидении и радиовещании“, где прописано, что ретрансляция телерадиопрограмм и передач, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, на территории Украины не ограничивается. Решение о том, что каналы „112 Украина“, NewsOne и ZIK нарушают указанную Конвенцию, есть? Нет», — констатировала юрист.

Стриженова отметила, что по законам Украины только Национальный совет по телевидению и радиовещанию может аннулировать лицензию телеканала на основании решения суда, а президент и СНБО такого права не имеют.

«Следует напомнить, что в Украине, в соответствии с Законом „О телевидении и радиовещании“:

— цензура информационной деятельности телерадиоорганизации в Украине запрещается;

— телерадиоорганизация является независимой в определении содержания программ и передач;

— немотивированное законодательством Украины вмешательство органов государственной власти или органов местного самоуправления, общественных или религиозных объединений, их должностных лиц или работников, а также собственников в сферу профессиональной деятельности телерадиоорганизаций не допускается.

В связи с чем, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания может аннулировать лицензии на основании решения суда по своему иску. Такое решение суда есть? Нет», — подчеркнула юрист.

В связи с этим Стриженова пришла к выводу, что президент Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны незаконно присвоили себе функции суда.

«Так, меру ответственности и соответствующие санкции за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании устанавливает суд. На каких основания СНБО и Президент Украины переняли на себя функции суда?» — задалась вопросом юрист.

«Фактически Зеленский своим указом о запрете телеканалов нарушил как минимум три международные конвенции, Конституцию Украины, а также ряд украинских законов. Резюмируя, мы видим нарушение ряда как международных, так и украинских актов, например: Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о правах человека, Законы Украины «О санкциях» и «О телевидении и радиовещании», — заключила юрист Катерина Стриженова.