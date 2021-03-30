Главные новости за 30 марта 2021 года

— За минувшие сутки в Украине COVID-19 заразились еще 10533 человека. Зараза забрала 286 жизней.

— В Киеве могут максимально ужесточить карантинные меры. Если ситуация с коронавирусом в городе будет ухудшаться, власти закроют школы, детские сады, а также ограничат работу транспорта.

— До 15 апреля в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Но полного локдауна избежать вполне реально.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Правда, для этого нужно, чтобы были выполнены все запланированные поставки вакцины.

— По прогнозам медиков, коронавирус в Украине задержится надолго. Более того, они дальше продолжит мутировать.

— По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украину ждет новая вспышка коронавируса, если сейчас снять карантинные ограничения.

— Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об ужесточении карантина в городе. Такое решение принято в связи с резким увеличением случаев коронавируса.

— Умер вице-президент киевского «Динамо» Михаил Петрошенко. Он отвечал в клубе за строительство.

— Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с критикой Владимира Путина. Он назвал российского лидера убийцей.