В США медведи умирают от очень странной болезни

Главное: Медведей в США убивает странная болезнь. Перед смертью животные становятся очень добрыми.

Детали: Американские экологи бьют тревогу. В двух штата страны – Калифорнии и Неваде – медведей убивает странная болезнь.

Как сообщает Калифорнийский департамент дикой природы, это необычное неврологическое заболевание.

Специфика его в том, что перед смертью животные становятся очень добрыми и даже ластятся к людям, однако потом умирают.

Информируется, что впервые о необычной заразе стало известно еще в 2014 году, после чего сообщения о ней стали поступать регулярно.

Сообщается о болезни следующее: «Ее симптомы включают вялость, снижение массы тела, дрожь и наклон головы и дружелюбность к людям, которую специалисты сравнивают с собачьей».

Кроме этого известно: «Обследование больных медведей показало, что они страдали от энцефалита. Большинство из них погибли, или же их пришлось усыпить по состоянию здоровья».

Эксперты уточняют: «Энцефалит может возникать по разным причинам, включая вирусные инфекции, но неясно, что же привело к нему в случае этих медведей. Непонятно, заразно ли заболевание и насколько оно опасно для человека или других животных».

Местным жителям и туристами рекомендуют не вступать в контакт с медведями, несмотря на проявляемое с их стороны дружелюбие.

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