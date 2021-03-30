Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля

Главное: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об ужесточении карантина в городе. Такое решение принято в связи с резким увеличением случаев коронавируса.
Детали: Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантина. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Как отмечается, такое решение принято в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.
В частности, Комиссия приняла такие решения:
— усиленный карантин продолжить до 12 апреля;
— транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
— все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
— школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
— магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
— непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
— открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
— запрещено проведение всех массовых мероприятий;
— все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:
— «Эпицентр», ул. Б.Хмельницкого, 188;
— «Ева», ул. Черновола, 1;
— «МакДональдз», ул. Шевченко, 7
— «Братиська», ул. Сечь. Стрельцов, 3;
— «Гребуче ябко», ул. Древнееврейский, 20;
— «Йоки», ул. Гнатюка, 12а;
— «Малевич», ул. Черновола, 2.
Отметим, что с 25 марта Львов находится в «красной» зоне карантина.
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