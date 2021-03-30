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Новости > Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля

Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля

Агата Кловская
30.03.21 16:16
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Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля

Главное: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об ужесточении карантина в городе. Такое решение принято в связи с резким увеличением случаев коронавируса.

Детали: Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантина. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Как отмечается, такое решение принято в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.

В частности, Комиссия приняла такие решения:

— усиленный карантин продолжить до 12 апреля;

— транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

— все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

— школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

— магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

— непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;

— открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

— запрещено проведение всех массовых мероприятий;

— все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:

— «Эпицентр», ул. Б.Хмельницкого, 188;

— «Ева», ул. Черновола, 1;

— «МакДональдз», ул. Шевченко, 7

— «Братиська», ул. Сечь. Стрельцов, 3;

— «Гребуче ябко», ул. Древнееврейский, 20;

— «Йоки», ул. Гнатюка, 12а;

— «Малевич», ул. Черновола, 2.

Отметим, что с 25 марта Львов находится в «красной» зоне карантина.

В тему: В Киеве могут максимально ужесточить карантинные меры. Если ситуация с коронавирусом в городе будет ухудшаться, власти закроют школы, детские сады, а также ограничат работу транспорта.

Тэги: Львов, общество, карантин, Андрей Садовый, новости Украины

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