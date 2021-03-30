В Одессе школьница выбросилась с седьмого этажа

Главное: 15-летняя девочка в Одессе выпрыгнула с седьмого этажа 14-этажного дома. По словам очевидцев, она страдала депрессией.

Детали: В Одессе 15-летняя девочка покончила с собой, прыгнув с 7-го этажа жилого дома. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

По имеющейся информации, происшествие случилось в понедельник, 29 марта, в Приморском районе города.

Очевидцы пишут в соцсетях, что самоубийство совершено по адресу ул. Говорова 11/1. Девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. По словам очевидцев, погибшая страдала депрессией и состояла на учете у невропатолога.

В тему: В Одессе произошла трагедия. Там с балкона 13-го этажа на глазах у соседей выпрыгнул мужчина.