Медики дали неутешительный прогноз по «живучести» коронавируса в Украине

Главное: По прогнозам медиков, коронавирус в Украине задержится надолго. Более того, они дальше продолжит мутировать.

Детали: Сколько COVID-19 будет циркулировать в стране спрогнозировать сложно, но однозначно то, что коронавирус «задержится» в Украине надолго. Об этом сообщил главы Свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко.

«Коронавирус у нас надолго, точно так же, как и вирус гриппа. Просто мы научимся с ним жить. Организм приспособится к новому вирусу. К сожалению, не все переживут этот эксперимент над человечеством и над украинцами в том числе. Со временем изобретут хорошие и качественные вакцины, а также выработается коллективный иммунитет от коронавируса», — сказал Панасенко.

По его словам, коронавирус продолжит мутировать.

«Сколько коронавирус будет циркулировать в стране, спрогнозировать сложно. Однозначно, коронавирус продолжит мутировать и „задержится“ в Украине надолго. Не исключаю, что после того, как страны смогут побороть коронавирус, в мире появятся новые искусственные вирусы», — резюмировал Панасенко.

В тему: Украинцев пугают новыми эпидемиями.