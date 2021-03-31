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Новости > Ученые заявили, что изобрели средство от старения

Ученые заявили, что изобрели средство от старения

Агата Кловская
31.03.21 00:01
296
Ученые заявили, что изобрели средство от старения

Главное: В США изобретено средство, замедляющее старение. Сейчас проходят его испытания.

Детали: Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне (США) заявили, что изобрели средство, которое замедляет старение. Их работу цитирует Clinical and Translational Medicine.

Отмечается, что уже прошли первые клинические испытания на людях.

Информируется, что «чудо-средство», получившее название GlyNAC, представляет собой синтез глицина и N-ацетилцистеина.

Исследователи уверяют, что препарат «устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей».

Эксперты поясняют, что глицин используется в медицине как антидепрессивный и ноотропный препарат, а N-ацетилцистеин входит в состав известного муколитического средства АЦЦ.

В работе сказано: «Ключевой момент защиты от старения лежит в сохранении здоровья митохондрий – клеточных органелл, отвечающих за выработку энергии. Они производят необходимую для поддержания клеточных функций энергию путем сжигания жира и сахара из пищевых продуктов».

Ученые поведали: «Когда митохондрии вырабатывают энергию, они производят отходы, свободные радикалы, высокореактивные молекулы, которые в отсутствие антиоксидантов могут повреждать клетки, мембраны, липиды, белки и ДНК».

Исследователи поведали: «Самый распространенный антиоксидант, используемый клетками для нейтрализации токсичных свободных радикалов, это глутатион. Его уровень у пожилых людей намного ниже, чем у молодых, а уровень окислительного стресса и дефектов митохондрий, намного выше».

Испытание средства от старения прошло на грызунах.

В публикации говорится: «Исследования продемонстрировали, что GlyNAC устраняет дефицит глутатиона, снижает окислительный стресс и полностью восстанавливает функцию митохондрий у старых мышей».

Сейчас же американцы в течение двадцати четырех недель давали GlyNAC пожилым добровольцам в возрасте от 70 до 80 лет и сравнивали их показатели с контрольной группой, состоящей из молодых людей от 21 до 30 лет.

Ученые говорят: «Мы измеряли глутатион в красных кровяных тельцах, уровень митохондриального окисления, плазменные биомаркеры окислительного стресса, повреждения и воспаления, эндотелиальную функцию, содержания глюкозы и инсулина, динамику походки, силу мышц, состав тела, работоспособность, проводили когнитивные тесты, а также оценивали скорость производства глюкозы и распада мышечных белков».

Информируется: «До приема GlyNAC эти параметры у пожилых и молодых людей существенно различались, а после приема в течение двадцати четырех недель параметры у пожилых людей улучшились, а некоторые вернулись к уровням, обнаруженным у молодых».

Сообщается, что нормализовались такие показатели старения: дефицит глутатиона, оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция, воспаление, резистентность к инсулину, эндотелиальная дисфункцию, жировые отложения, геномная токсичность, мышечная сила, скорость ходьбы, работоспособность и когнитивные функции.

Кроме этого выяснилось: «Пожилые люди хорошо переносят GlyNAC в течение двадцати четырех недель, однако через двенадцать недель после прекращения приема эффект начинает ослабевать, и показатели постепенно возвращаются к исходному уровню».

В тему: Стало известно, какой витамин «замедляет» старение.

Тэги: США, ученые, здоровье, мир, старение

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