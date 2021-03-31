На выходные в Украине ожидается кардинальное ухудшение погоды

Главное: В выходные погода в Украине испортится. Похолодает и пойдут дожди.

Детали: В ближайшие выходные, 3-4 апреля, в Украине снова испортится погода. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что практически по всей территории страны пойдут дожди. Сухо может быть лишь в некоторых южных и центральных областях.

Ожидается и снижение температуры воздуха: днем будет 6-13 тепла, а ночью от 0 до плюс 8.

В Киеве дожди зарядят уже с четверга. Днем похолодает до 8-10 тепла, а ночью ожидается плюс 1-3.

Карта погоды:

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