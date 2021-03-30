Стало известно, кто продает больше всего смартфонов в мире

Главное: Определены главные продавцы смартфонов в мире. Лидерами стали Samsung и Apple.

Детали: Аналитики Strategy Analytics назвали главных продавцом смартфонов в мире. Об этом пишет Gizmochina.

Данные приводятся по итогам прошлого февраля.

Как оказалось, что лидером стала компания Samsung, которая реализовала по всей планете 24 миллиона смартфонов (это 23,1% от рынка).

Немного отстали ребята из Apple – 23 миллиона трубок (22%).

Далее следуют компании Xiaomi (около 11,9 миллиона – 11,5%), Vivo (11 миллиона – 10,6%) и Oppo (8,8 миллиона – 8,5%).

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