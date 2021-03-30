В Киеве запретили продуктовые ярмарки

Главное: С 1 по 12 апреля в Киеве запрещено проводить продуктовые ярмарки. Соответствующее решение уже подписано.

Детали: В Киеве с 1 по 12 апреля, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, запрещено проведение продуктовых ярмарок. Как сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, соответствующее решение уже подписано, передает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице — сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в „красной зоне“. Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля», — отметил Кулеба.

В КГГА напомнили, что ограничения, которые действуют в Киеве, введены 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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