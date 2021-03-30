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Новости > В РПЦ заявили о недопустимости признания Церковью методик ЭКО

В РПЦ заявили о недопустимости признания Церковью методик ЭКО

Александра Кудрявцева
30.03.21 13:25
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В РПЦ заявили о недопустимости признания Церковью методик ЭКО

Главное: Церковь считает недопустимым ЭКО-оплодотворение из-за высоких рисков гибели эмбрионов при информированном согласии родителей.

Детали: Об этом сказано в заявлении Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике при Московской Патриархии.

«Совет разделяет озабоченность ростом женского и мужского бесплодия в обществе и связывает это явление с процессами духовно-нравственного кризиса. ЦОСБ полностью одобряет благословение духовенства на существующие виды лечения этого недуга, особенность которого требует длительного и терпеливого лечения, на понимание существования связи „телесных“ и „духовных“ причин недуга. ЦОСБ обращает внимание, что ЭКО не является лечением бесплодия, а фактически представляет собой новую форму размножения человечества», — указано в заявлении.

По мнению экспертов, Церковь не должна стать еще одним «информированным участником» намеренного согласия с гибелью эмбрионов человека.

«Все выбранные инициативной группой „допустимые“ методики вместо прямого уничтожения лишних эмбрионов, включают прямое и ясное согласие на их возможную гибель по множеству причин: идет ли речь о количестве попыток ЭКО, о селективном подходе, о потере плода на любом сроке беременности и т.п. Информирование пациенток, их согласие и их отказ от претензий в трагических случаях фиксируется в официальном юридическом документе „Информированное согласие“. Таким образом, на возможность гибели эмбрионов и плодов человека все сторонники данной манипуляции идут осознанно, в отличии от гибели эмбрионов при естественной беременности, что происходит без свободного согласия на это. Вряд ли такие манипуляции с предусмотренным и запланированным согласием и, таким образом, с осознанным участием в гибели человеческой жизни сообразуется с нравственными чувствами христиан», — подчеркнули в Совете по биомедицинской этике.

Также Совет по биомедицинской этике напоминает, что ранее он приводил целый ряд конкретных медицинских, этических и богословских оснований нецелесообразности компромиссов в области современных «репродуктивных» и «сексуальных» прав.

Эксперты Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике подтвердили, что позиция Церкви о репродуктивных технологиях, выраженная в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой на Архиерейском соборе 2000 года, и ее понимание, должны быть оставлены без изменений.

В тему: Митрополит Иларион объяснил, почему Церковь не благословляет однополые браки.

 
 
Тэги: новости православия

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