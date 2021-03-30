Умер главный «строитель» киевского «Динамо»

Главное: Умер вице-президент киевского «Динамо» Михаил Петрошенко. Он отвечал в клубе за строительство.

Детали: Во вторник, 30 марта, умер вице-президент киевского «Динамо» Михаил Петрошенко. Ему был 81 год.

Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

Отмечается, что функционер отвечал в клубе за вопросы строительства.

Там напомнили: «Строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов были реализованы под руководством вицеМихаила Петрошенко».

В тему: «Динамо» и «Шахтер» синхронно вылетели из Лиги Европы.