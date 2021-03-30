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Новости > Шарий: ОПЗЖ Медведчука и Партия Шария могут взять большинство в следующей Верховной Раде

Шарий: ОПЗЖ Медведчука и Партия Шария могут взять большинство в следующей Верховной Раде

Автор: «Фраза»
30.03.21 12:30
562
Шарий: ОПЗЖ Медведчука и Партия Шария могут взять большинство в следующей Верховной Раде

Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским преследует оппозицию из-за того, что боится прихода к власти «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Партии Шария, которые имеют шансы взять большинство на следующих выборах в Верховную Раду. Об этом в интервью Lenta.ru заявляет блогер Анатолий Шарий, сообщает For-ua.com.

Шарий подчеркивает, что власть закрыла телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK по надуманным причинам, не предоставив доказательства, будто они совершали противоправные действия.

«Закрывают и СМИ по надуманным причинам: „112 Украина“, NewsOne, ZIK. Они якобы вещали „российскую пропаганду“. Покажите — где?» — вопрошает блогер.

Шарий также обращает внимание, что Зеленский проводит точно такую же информационную политику, как и его предшественник Порошенко.

«Никто не ожидал, что Зеленский решит зачистить все, чтобы остались только те, кто будет ему аплодировать. Его „гениальные“ записи в Twitter комментируют тысячи ботов — в такой же риторике, как недавно славили Порошенко. Зеленский не может иначе», — приводит пример блогер.

На вопрос «Зеленский боится, что в перспективе вы можете объединиться с Медведчуком и взять власть?» Анатолий Шарий ответил утвердительно.

«Да, это абсолютно очевидно. Он боится, что в парламенте окажутся две реальные оппозиционные партии. Других нет», — отмечает блогер.

Шарий прогнозирует, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Партия Шария могут получить большинство в следующей Верховной Раде.

«ОПЗЖ и Партия Шария могли бы получить большинство в Верховной Раде. И это ужас, это страшный сон для сумасшедшего меньшинства, которое желает убивать и нападать на улицах. Что Зеленский может сделать? Взять своего неадекватного (главу СБУ Ивана) Баканова и начать преследовать оппозицию самыми скотскими методами», — подчеркивает блогер.

При этом Анатолий Шарий выражает уверенность, что Зеленский получит «реальный срок» за узурпацию власти.

«Но при этом я абсолютно уверен, что Зеленский будет первым президентом, который реально понесет наказание. Если против Порошенко завели массу уголовных дел, 99 процентов из которых были спамом для пиара, то Зеленский наставил подписей под документами, свидетельствующими об узурпации власти. Это самая настоящая уголовщина, ему светит реальный срок», — заключает блогер.

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