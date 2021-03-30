Озвучена пугающая статистика по смертям украинских медиков от COVID-19

Главное: Коронавирус в Украине убил 548 медиков. Заболели 43,4 тысячи сотрудников.

Детали: Стала известна статистика по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине среди медиков. Ее озвучили в Фонде социального страхования.

Сообщается, что жертвами заразы стали 548 сотрудников сферы здравоохранения.

При этом с начала пандемии заразились 43,4 тысячи медиков. Сразу 975 человек заболели коронавирусом за последнюю неделю.

Также информируется: «Расследование завершено по 19 475 случаям, 5 372 из них признаны связанными с производством, в том числе 144 – смертельные».

Отмечается, что больше всего случаев заражения среди медиков было зафиксировано во Львовской области (4 998) и Киеве (4 581).

В тему: Киев стал эпицентром COVID-19 в Украине.