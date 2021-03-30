Названа опасность злоупотребления холодными напитками

Главное: При постоянном раздражении горла охлажденные напитки способны развить различные заболевания, вплоть до онкологических. Если же употребление таких напитков не вызывает у человека проблем на протяжении жизни, беспокоиться не о чем.

Детали: Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев объяснил, что сильно охлажденные напитки не представляют большой опасности для здорового человека, но при постоянном раздражении горла они способны развить онкологические и прочие заболевания. Об этом сообщает «Голос».

По его словам, при переохлаждении горла меняются условия среды для живущих на его слизистой бактерий.

Также долгое воздействие низкой температуры может уменьшить кровоток и негативно повлиять на иммунитет.

Врач отметил, что если употребление холодных напитков не вызывает у человека проблем на протяжении жизни, беспокоиться не о чем.

Когда же слизистая горла часто подвергается раздражению из-за курения или употребления алкоголя, то нужно начинать беспокоиться из-за возможных воспалительных процессов. В этом случае, заявил Кошелев, может произойти мутация клеток, «переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию».

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