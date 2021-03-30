Киев стал эпицентром COVID-19 в Украине

Главное: В Украине COVID-19 заразились еще 10 533 человека. Зараза забрала 286 жизней.

Детали: Коронавирус в Украине не отступает. Данные на вторник, 30 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что заболели еще 10 533 человека. Среди них 367 детей и 250 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 597 людей. При этом выздоровели 3 576 больных.

Провели 96 947 тестов: методом ПЦР – 50 836, методом ИФА – 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 981.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 422), а также Львовской (961) и Киевской (934) областях.

Жертвами COVID-19 стали еще 286 человек. С начала пандемии болезнь забрала 32 418 жизней.

За все время заболели 1 662 942 человека, а выздоровели 1 307 076 людей. Больными остаются 355 866 пациентов.

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