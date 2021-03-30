Киев готовится к закрытию садиков, школ и остановке транспорта

Главное: В Киеве могут максимально ужесточить карантинные меры. Если ситуация с коронавирусом в городе будет ухудшаться, власти закроют школы, детские сады, а также ограничат работу транспорта.

Детали: На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан», — отметил он.

По его словам, за последние две недели добавили более 1000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

«Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом», — добавил Поворозник.

В тему: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 2,2%. При этом заболеваемость все равно превышает эпидпорог на 19,5%.