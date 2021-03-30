Апрель принесет в Украину проливные дожди

Главное: В конце рабочей недели в Украине ухудшится погода. Ожидаются дожди.

Детали: В начале апреля погода в Украине испортится. В Гидрометцентре дали прогноз на четверг-пятницу, 1-2 число.

Синоптики предупреждают о возвращении дождей, которые накроют половину территории страны. Сухо, но облачно будет в некоторых центральных, южных и восточных областях, а также в Крыму.

Днем ожидается 7-16 тепла, а ночью от 0 до плюс 7 градусов.

В Киеве прогнозируются дожди: днем будет 10-12 тепла, а ночью плюс 5-7.

Карта погоды:

В тему: Погода готовит украинцам неприятный сюрприз в последний день марта.