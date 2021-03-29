В России решили «присвоить» Тараса Шевченко себе

Главное: Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом «Россотрудничества», на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

Детали: 9 марта в Российском центре науки и культуры в Киеве провели мероприятие «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко». На это в МИД заявили, что «отрицают любые российские нарративы о Шевченко», сообщает «Радио Свобода».

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г.Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России — не может вызывать никаких сомнений», — сказали в ведомстве

Там добавили, что Российский центр науки и культуры в Киеве — это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства.

По договору, подписанному Кабмином и правительством РФ от 1998 года, в Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.

Кроме того, сообщается, что СНБО на запрос журналистов ответило, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».

В тему: В начале марта на Прикарпатье вандалы атаковали памятник Тарасу Шевченко.