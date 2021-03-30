Ученые выяснили, почему беременным женщинам не стоит пить кофе

Главное: Беременным женщинам не следует пить кофе. Ученые говорят, что из-за него дети рождаются меньших размеров.

Детали: Беременным женщинам все же следует воздержаться от употребления кофе. Об этом сообщают исследователи из Национального института Здоровья детей и человеческого развития имени Юнис Кеннеди Шрайвер в США.

Ученые отмечают, что из-за этого напитка дети появляются на свет с более низкой массой и размером тела.

В ходе своей работы исследователи провели анализ медицинских данных более двух тысяч женщин, находившихся на восьмой-тринадцатой неделе беременности.

Отмечается, что все они были здоровы и не курили, а с 10 по 13 неделю сдали образцы крови, которые исследовали на содержание кофеина и параксантина: соединения, вырабатывающегося при его расщеплении.

Оказалось следующее, сказано в отчете: «У женщин, которые потребляли около пятидесяти миллиграммов кофеина в день (маленькая чашечка напитка), младенцы были на 66 граммов легче, чем у тех, кто вовсе не пил кофе вовсе».

Американцы поясняют, что кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов в плаценте, что может снизить кровоснабжение плода и замедлить его рост.

Ученые также считают, что он может нарушить работу гормонов стресса у ребенка, чем подвергают его опасности быстрого набора веса и даже ожирения после рождения, повышая шансы на развитие болезней сердца и диабета в будущем.

Ранее ученые рассказали о чудодейственных свойствах кофе и чая мате.

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